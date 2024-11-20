Çekişmeli boşanma olacak! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz ayrılıyor

Birçok popüler projede yer alan ünlü oyuncu Umut Oğuz, altı yıllık evliliğini noktalıyor.

2018 yılında Sevilay Tilda Oğuz ile dünyaevine giren Umut Oğuz'un boşanma davası, bugün Çağlayan Adliyesi 19. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

ANLAŞAMADILAR

Dora isminde bir oğulları bulunan ünlü çiftin boşanma davasının, çekişmeli olarak görüleceği ortaya çıktı.

Daha önce boşanma haberleri çıkan ünlü çiftten Sevilay Tilda Oğuz, boşanmayı doğrulamış ve sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

"SÜREÇ BAŞLADI"

"Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum."