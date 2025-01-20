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İHA

Problematik açıklamalarıyla çok kez gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı yeni bir programda tepki çeken açıklamalara imza attı.

Daha önce farklı konulardaki yorumlarıyla gündeme gelen Şengör, bu kez Türk halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş hakkında söylediği sözlerle sosyal medyada tepki çekti.

"ADINI DUYMADIM"

Programda, Rumeli türkülerini dinlemeyi sevdiğini belirten Şengör, diğer türkü türlerine mesafeli olduğunu ifade etti.

Moderatörün "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusuna ise Şengör, "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım." yanıtını verdi.

TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Açıklama sosyal medyada eleştiri ve yorum yağmuruna neden oldu.

Birçok kullanıcı, Neşet Ertaş'ın Türk kültüründeki yerini hatırlatarak Şengör'ün açıklamalarını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise kişinin müzik zevkleri üzerinden yargılanmaması gerektiğini savundu.

12 Eylül 2012’de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş, yurt içinde ve dışında tanınan ve saygı duyulan bir sanatçı olarak biliniyor.