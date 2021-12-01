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    Celil Nalçakan: Seçil Gür arkadaşımdır

    Oyuncu Celil Nalçakan'ın, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığı iddia edildi. Nalçakan'dan iddialara yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 06:49
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 06:50
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    Celil Nalçakan: Seçil Gür arkadaşımdır

    Şarkıcı ve oyuncu Celil Nalçakan'ın, Serdar Ortaç ile ilişkisini noktalayan Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

    Aşk söylentilerini yalanlayan Nalçakalan, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

    "Birkaç gündür magazin sitelerinde çıkan haberler var. Bunlarla ilgili bir iki kelam etmek isterim...

    "KADIN VE ARKADAŞ ARKADAŞ OLABİLİYOR"

    İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani.

    "SEVDALANMAK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

    Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi? diye düşünüyorum. Seçil hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. bunun dışında bir durum da yok."

    Celil Nalçakan: Seçil Gür arkadaşımdır #1

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