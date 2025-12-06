AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Celil Nalçakan, trafik kazası geçirdi.

Nalçakan kazayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nalçakan, yanlış bilgilerin yayılmaması için olayı bizzat kendi ağzından aktardı.

"BRİİNCİ AĞIZDAN DUYUN İSTEDİM"

Trafik kazasına ait görüntüleri paylaşan oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim. Çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor.

Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi...

Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda."