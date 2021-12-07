Celil Nalçakan yardımcı arıyor

Yardımcı aradığını duyuran ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Instagram'dan kriterlerini sıraladı.

'Kardeşlerim' dizisinde Akif rolüne hayat veren ünlü oyuncu Celil Nalçakan, kendine yardımcı bulabilmek için harekete geçti.

Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabında paylaştı ve kriterlerini sıraladı.

"6 GÜN ÇALIŞACAK"

Kriterlerini de sıralayan ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak, sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5 bin 500 TL'dir." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Nalçakan'ın, Serdar Ortaç ile ilişkisini noktalayan Seçil Gür'le yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.