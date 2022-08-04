Celil Nalçakan’dan Whatsapp uyarısı

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan Instagram sayfasından bir uyarı paylaşımı yaptı.

Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

Kardeşlerim dizisinde Akif Atakul karakterini canlandıran ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Başına talihsiz bir olay gelen Celil Nalçakan WhatsApphesabının çalınmış olabileceğini ifade etti.

İşte Celil Nalçakan'ın paylaşımı:

"İtibar etmeyin"

"Arkadaşlarım Whatsapp hesabım hacklenmiş olabilir. Bir IBAN numarası falan varmış, lütfen itibar etmeyiniz. Böyle bir story gören olursa ekran görüntüsü alarak paylaşın"