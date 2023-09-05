Cem Adrian'dan konserde hayranlarına sitem: 'Burası çiftleşme yeri değil' Yozgat’ta Sarıkaya Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Cem Adrian, İzmir konserinde de hayranlarıyla problem yaşadı.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in hedef göstermesi sonucu Yozgat konseri iptal edilen ünlü şarkıcı Cem Adrian'ı, bu defa da İzmir konserinde kızdırdılar.

Konserinde sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, seyircilerin tavırlarından rahatsız olunca tepki gösterdi.

"Ahmet Kaya söylüyorum"

Konserinde seyircinin arkasını dönerek yanındaki arkadaşıyla konuşmasına çok sinirlenen Cem Adrian, "Beyefendi bir dönerseniz konuşalım. İçimden neler geçtiğini biliyorsunuz. Ben Ahmet Kaya söylerken kimse arkasını dönemez. Çok ayıp. Konser dinlemeyi bilmeyen hiç kimse lütfen konsere gelmesin.

"Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil"

Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Muhabbet etmek isteyenler için dışarıda o kadar çok yer var ki... Ben bu şarkıyı söylerken saygı göstermek zorundasınız." dedi.

Şarkıcının o sözleri, konserde bulunanlar tarafından alkışlandı.