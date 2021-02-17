Cem Adrian'dan takipçilerini şaşırtan link

Şarkıcı Cem Adrian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda giydiği gömlek için bir link bıraktı.

Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında olan Cem Adrian, sık sık yaptığı yardım paylaşımları ile takipçilerinden destek isterken, bu kez denediği yöntem herkesi şaşırttı.

REKLAM LİNKİ SANDILAR

Instagram hesabında yaptığı paylaşımda gömleğinin markasını merak edenler için link koyan Cem Adrian'ın reklam yaptığı düşünülürken, durum çok farklı çıktı.

KÖY OKULLARINA YARDIM İSTEDİ

Adrian fotoğrafta bıraktığı linke, gömleğin markası yerine köy okullarına yardım projesinin adresini koydu. Linke tıklayanlar gördükleri karşısında duygulanırken, başarılı sanatçının bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.