- Haberler
- Magazin Haberleri
- Cem Adrian'ın acı günü
Cem Adrian'ın acı günü
Şarkıcı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz, kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 17:48
- Güncelleme : 23.03.2021 - 17:55
Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz, babasının ölümüyle sarsıldı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Celal Filiz, yaşamını yitirdi.
EDİRNE'DE DEFNEDİLECEK
Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.