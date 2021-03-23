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    Cem Adrian'ın acı günü

    Şarkıcı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz, kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 17:55
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    Cem Adrian'ın acı günü

    Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz, babasının ölümüyle sarsıldı.

    Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Celal Filiz, yaşamını yitirdi.

    EDİRNE'DE DEFNEDİLECEK

    Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.

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