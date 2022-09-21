Petrol
92.49
2.06%
Euro
18.1486
-0.58%
Dolar
18.3152
-0.02%
Altın
982.98
0.30%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
349.451
-3.24%
BTXN Coin
7.97
-0.62%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Cem Belevi, İrem Derici'nin kolyesini Bircan Bali'ye taktı

    Cem Belevi, İrem Derici'nin kendisine iade ettiği kolyeyi, yeni sevgilisi Bircan Bali'ye taktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cem Belevi, İrem Derici'nin kolyesini Bircan Bali'ye taktı

    Bir dargın bir barışık aşık yaşayan İrem Derici-Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İrem Derici, olaylı ayrılık sonrası Cem Belevi'nin kendisine aldığı arı motifli kolyeyi hemen geri iade etmişti.

    Sonrasına Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali ile aşk yaşamaya başlayan Cem Belevi, çok konuşulacak bir harekete imza attı. Belevi, Derici'nin kendisine geri verdiği kolyeyi Bİrcan Bali'ye hediye etti.

    Cem Belevi, İrem Derici nin kolyesini Bircan Bali ye taktı #1

    "Arı bal alacağı çiçeği bilir"

    Söz konusu kolyenin şimdi Bircan Bali'nin boynunda olması sosyal medyada gündem oldu. "Arı bal alacağı çiçeği bilir." notuyla kolyeyi paylaşan Bali'yi görenler, yorum yağdırdı.

    Cem Belevi'nin bu hamlesi sosyal medyada ti'ye alındı.

    Cem Belevi, İrem Derici nin kolyesini Bircan Bali ye taktı #2


    Resmi Gazete 21 Eylül 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 21 Eylül 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Yeşilçam'da aşk ve güldürü filmlerinin unutulmaz yönetmeni: Ertem Eğilmez
    Kültür Sanat

    Yeşilçam'da aşk ve güldürü filmlerinin unutulmaz yönetmeni: Ertem Eğilmez

    Görüş Bildir