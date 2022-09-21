Cem Belevi, İrem Derici'nin kolyesini Bircan Bali'ye taktı

Cem Belevi, İrem Derici'nin kendisine iade ettiği kolyeyi, yeni sevgilisi Bircan Bali'ye taktı.

Bir dargın bir barışık aşık yaşayan İrem Derici-Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İrem Derici, olaylı ayrılık sonrası Cem Belevi'nin kendisine aldığı arı motifli kolyeyi hemen geri iade etmişti.

Sonrasına Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali ile aşk yaşamaya başlayan Cem Belevi, çok konuşulacak bir harekete imza attı. Belevi, Derici'nin kendisine geri verdiği kolyeyi Bİrcan Bali'ye hediye etti.

"Arı bal alacağı çiçeği bilir"

Söz konusu kolyenin şimdi Bircan Bali'nin boynunda olması sosyal medyada gündem oldu. "Arı bal alacağı çiçeği bilir." notuyla kolyeyi paylaşan Bali'yi görenler, yorum yağdırdı.

Cem Belevi'nin bu hamlesi sosyal medyada ti'ye alındı.