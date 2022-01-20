Cem Belevi'den İrem Derici'ye jest! 96 gülün anlamı bakın neymiş...

Araları bozuk olan Cem Belevi ve İrem Derici, ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Belevi, Derici'ye 96 adeta kırmızı gül göndererek gönlünü aldı. 96 gülün anlamı ise, sonradan ortaya çıktı.

Şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz yaz yeni bir aşka yelken açtı.

Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.

İrem Derici, konuk olduğu İbo Show programında aldatıldığını açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü.

Cem Belevi ve İrem Derici, ilişkilerine ikinci bir şans verme kararı alarak yeniden bir araya geldi.

AYRI KALDIKLARI 96 GÜNÜ TEMSİL EDİYOR

Belevi'nin sevgilisi Derici'ye neden 96 gül gönderdiği de ortaya çıktı.

Cem Belevi, ayrı kaldıkları 96 gün için Derici'ye 96 gül gönderdi ve bu şekilde barıştılar.

"YALANLAMIYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Cem Belevi, "Böyle bir olayı yalanlamıyorum. Barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor" şeklinde konuştu.