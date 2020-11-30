Cem Boyner'in sıpa sevinci

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, yeni doğan sıpalarıyla poz verdi.

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem Boyner hafta sonu aralarına yeni katılan sevimli dostunu sosyal medya hesabından paylaştı.

SIPARLARI İLK ÜMİT BOYNER PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Ümit Boyner, sosyal medya hesabından Cem Boyner'i, Badem ismini verdikleri sıpayla fotoğraflayarak takipçilerine göstermişti.

"BADEM HUY DEĞİŞTİRDİ"

Badem'in abi olduğunu paylaşan Cem Boyner, 'Kömür' adını verdikleri sıpayla poz verdi ve altına şu notu yazdı:

"Kömür sıpamız doğdu... Anne nefes aldırtmıyor bize, erkek sıpamız Badem huy değiştirdi... aksileşti... Maşallah"