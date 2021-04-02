Cem Cücenoğlu: Zayıflamak pahalıya patladı

150 kilodan 90 kiloya düşen 44 yaşındaki oyuncu Cem Cücenoğlu, nasıl kilo verdiğini anlattı.

Yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Poyraz Karayel' dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi.

Verdiği kilolarla yepyeni bir görünüme kavuşan Cücenoğlu, açıklamalarda bulundu.

"60 KİLO VERDİM"

150 kilodan 90 kiloya düşen Cem Cücenoğlu, "Sağlığım gayet yerinde ama zayıflamak pahalıya patladı. Kıyafetlerim olmuyor tabii, kendime yeni kıyafetler bakıyorum.

Tam tamına 60 kilo verdim arkadaşlar kontrollü bir şekilde vermeye devam ediyorum. Günlük beslenmeme ve sporuma dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.

"EKRANA DÖNMEK İSTİYORUM"

Cücenoğlu, gazetecilerin 'Yeni halinizle ne zaman ekranlarda göreceğiz?' sorusuna ise ”Ben de bir an önce ekranlara dönmek istiyorum tabii ki. Yeni gelen projeler var, şu an değerlendirme aşamasındayız. Toplantımızı gerçekleştiriyoruz ama henüz netlik kazanan bir durum yok." yanıtını verdi.