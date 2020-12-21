Cem Davran: 50 yıllık fotoğraf

Cem Davran, sosyal medya hesabından 50 yıl önceki fotoğrafını paylaştı.

Herkes gibi karantina günlerinde eski fotoğraflara dalan Cem Davran, Instagram hesabında nostaljik bir paylaşım yaptı.

56 yaşındaki oyuncu, çocukluk fotoğrafını sayfasına şu notla ekledi:

"NE HİSSEDİYORSUNUZ"

“50 yıllık fotoğraf. Detaylar, tavırlar, karakterler, bakının işte. Radyo ve dantelleri atlamayın sakın. Size ne hissettiriyorsa bir dönem fotoğrafı, hangi detayında saklanmışsa hayat, iki satır döktürüverin dilerseniz.”

Davran’ın takipçileri fotoğrafa yorum ve beğeni yağdırdı.