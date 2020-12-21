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    Cem Davran: 50 yıllık fotoğraf

    Cem Davran, sosyal medya hesabından 50 yıl önceki fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 07:52
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    Cem Davran: 50 yıllık fotoğraf

    Herkes gibi karantina günlerinde eski fotoğraflara dalan Cem Davran, Instagram hesabında nostaljik bir paylaşım yaptı.

    56 yaşındaki oyuncu, çocukluk fotoğrafını sayfasına şu notla ekledi:

    "NE HİSSEDİYORSUNUZ"

    “50 yıllık fotoğraf. Detaylar, tavırlar, karakterler, bakının işte. Radyo ve dantelleri atlamayın sakın. Size ne hissettiriyorsa bir dönem fotoğrafı, hangi detayında saklanmışsa hayat, iki satır döktürüverin dilerseniz.”

    Davran’ın takipçileri fotoğrafa yorum ve beğeni yağdırdı.

    Cem Davran: 50 yıllık fotoğraf #1

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