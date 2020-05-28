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    Cem Davran: Bu gidiş gidiş değil

    Evinde karantinada olan Cem Davran, hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 08:54
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    Cem Davran: Bu gidiş gidiş değil

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir evden çıkmayan ünlü oyuncu Cem Davran, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini eğlendiriyor.

    Mutfak işlerinden sıkılıp kendini temizliğe veren Davran, şimdi de kişisel bakımıyla ilgilnediğini duyurdu.

    "BU GİDİŞ GİDİŞ DEĞİL"

    Usta oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı son pozuyla da herkesi eğlendirdi. Salatalık kabuklarını yüzüne yapıştıran Davran, bu pozuna “Bu gidiş gidiş değil” notunu düştü.

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