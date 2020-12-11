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    Cem Davran: Narkozun etkisindeyim

    Dişçiden çıkan Cem Davran, narkozun etkisindeyken konuşmak istemediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 07:52
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    Cem Davran: Narkozun etkisindeyim

    Oyuncu Cem Davran, önceki gün Nişantaşı'nda aceleyle yürürken görüntülendi.

    Dişçiden geldiğini söyleyen Cem Davran "Hala narkozun etkisindeyim, bir şey konuşamayacağım" dedi.

    "KORKA KORKA OYNUYORUZ"

    Ünlü oyuncu, son olarak bir sinema filminde rol aldığını ve sette her gün koronavirüs testi olduklarını, o kalabalıkta korka korka oynadıklarını söyledi.

    Davran, dişçiden çıktığı fotoğrafı sosyal medya hesbaından yayınlayıp "Sokakta birkaç dakika" yazdı.

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