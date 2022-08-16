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    Cem Davran'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

    Cem Davran’ın annesi Naciye Ayfer Davran 90 yaşında hayatını kaybetmişti.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 14:49
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    Cem Davran'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

    Ünlü oyuncu Cem Davran'ın annesi Naciye Ayfer Davran, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz pazar günü yaşamını kaybetti.

    Davran’ın annesi Naciye Ayfer Davran’ın cenaze töreni dün Zincirlikuyu Camisi’nde yapıldı. Cem Davran taziyeleri eşi ve çocuklarıyla birlikte cami avlusunda kabul etti.

    Dostları yalnız bırakmadı

    Erkan Can, Hakan Gerçek, Hakan Altıner, Onur Özaydın, Volkan Girgin gibi sanatçı dostları da acılı gününde oyuncuyu yalnız bırakmadı.

    Cem Davran sosyal medya hesabından bu acılı gününde yanında olanlara teşekkür etti:

    "Teşekkürler"

    "Sevgili annemizi uğurlarken, binlerce mesaj yollayan, arayan soran, cenazeye katılan, çiçek gönderen, dua eden, hüzünlü koşturma içinde bütün prosedürü kolaylaştıran, güzel duygularını, dileklerini paylaşan herkese sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım.

    Tek tek yanıtlayamamanın sıkıntısı içindeyim, lütfen bağışlayın. Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti, bizlere iyi insan olabilme çabasını miras bırakarak. Tüm dostların yitirdiği sevdiklerine rahmet diliyor, güzel, huzurlu, sağlıklı günler temenni ediyorum. Var olunuz, hem de hep…"

    Cem Davran ın annesi son yolculuğuna uğurlandı #1


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