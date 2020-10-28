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    Cem Özer, çıplak fotoğraf krizini çözdü

    Evli kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olan Cem Özer, eşiyle el ele görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 15:08
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    Cem Özer, çıplak fotoğraf krizini çözdü

    Kendisi gibi evli bir kadına attığı çıplak fotoğrafları gündeme gelen oyuncu Cem Özer, eşiyle arasındaki krizi çözdü. Çift, önceki gün el ele alışveriş merkezinde görüntülendi.

    KEYFİ YERİNDE

    İkiliye Cem Özer'in, Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat da eşlik etti. Ailesiyle birlikte alışveriş yapan Cem Özer, soruları yanıtsız bırakırken, neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çekti.

    Cem Özer, çıplak fotoğraf krizini çözdü #1

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