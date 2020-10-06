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    Cem Özer: Karımdan özür diliyorum

    Oyuncu Cem Özer, kendisi hakkında çıkan iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 07:07
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    Cem Özer: Karımdan özür diliyorum

    2017 yılında Pınar Dura ile dünyaevine giren Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya özerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine bir açıklama yaptı.

    "HER ŞEY PARA İÇİN"

    Cem Özer "Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum.

    Ben böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor " dedi.

    Cem Özer: Karımdan özür diliyorum #1

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