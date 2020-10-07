Cem Özer: Taciz etmedim

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Cem Özer, eşiyle birlikte açıklama yaptı.

Oyuncu Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine açıklama yaptı. Eşi Pınar Dura ile sosyal medya hesabında bir video paylaşan Özer, taciz iddialarını kabul etmedi.

"TACİZ YOK"

Oyuncu, “Bu bir taciz değil, karşılıklı olan bir şey. 10 yıl öncesinden tanıdığım biri. Eşimle ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir.” dedi.

"BEKARKEN OLMUŞ"

Araya giren Pınar Dura, “Biz yaklaşık 9 senedir beraberiz, 3 senedir evliyiz. Biz de küslükler, minik ayrılıklar yaşayabiliriz. Cem ‘bekarken’, hayatında ben yokken Almanya’da bu kadınla minik bir birlikteliği olmuş.” diye konuştu.

"KARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Özer, eşinin bu sözleri üzerine karısından özür diledi: “Sıkıntı yaşadığımız dönemde bu kadının ısrarlarına dayanamayıp bir hata ettim. Sebebi de ortaya çıktı. Bir menfaat elde etmek üzere yapılan bir şeydi. Canım karımdan özür diliyorum. Ona teşekkür ediyorum, dimdik yanımda durdu.”