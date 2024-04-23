Cem Yılmaz 51'inci yaşını kutladı: Uzun yaşamının sırrını verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni yaşını kutladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, 51 yaşına girdiğini söyledi.
Araba merakı olduğu bilinen komedyen, klasik bir otomobilin önünde verdiği pozu paylaşarak şu notu ekledi:
Hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim…Uzun yaşamımın sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam ve elbette quantum ve çok az zencefil. Ama çok az (yok denecek kadar ) ve elbette evren. Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…Hep ama! Devamlı ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024.
Yeni aşka yelken açtı
Bilindiği üzere Yılmaz'ın 4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplamda 11 otomobili bulunuyor.
Yaşadığı aşklarla sık sık dikkat çeken Cem Yılmaz, şimdilerde pilates eğitmeni Necla Karahalil ile aşk yaşıyor.
İkili arasında 13 yaş farkı bulunuyor.
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