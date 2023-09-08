Cem Yılmaz, emekli maaşını paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından güncel emekli maaşını paylaştı.

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Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Şu sıralar Erşan Kuneri dizisini çeken Yılmaz, emekli maaşını paylaştı.

Yılmaz, ilk maaşını aldığını ve maaşının 12 bin 680 TL olduğunu açıkladı.

"1996'dan beri setteyim"

Yılmaz, "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin." ifadelerini kullandı.

"Teşekkürler hayat"

Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmedi.

1988 yılında başladığı iş hayatının sonuna geldiğini belirten Cem Yılmaz, Bağ-Kur emeklisi olduğunu ifade etmişti.