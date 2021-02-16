Cem Yılmaz, Emel Sayın'ın villasını aldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın Yalıköy'deki villasını satın aldığı iddia edildi.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen 47 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'da yer alan Emel Sayın'a ait villayı satın aldı.

ÇATALCA İSTİYORDU

Çatalca bölgesinde uzun süredir ev arayan usta komedyenin, iki hafta önce 75 yaşındaki sanatçıyla anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

ESKİ SEVGİLİNİN ŞİMDİKİ SEVGİLİSİ EVİ YAPACAK

Cem Yılmaz'ın, eski aşkı Lal Dedeoğlu'nun mimar sevgilisi Deniz Duru'yla anlaşarak, yeni villasının dekorasyonunu ona teslim ettiği de konuşuluyor.

Usta komedyenin, evin mimarisi tamamlandıktan sonra senenin belli bölümlerinde yeni villasında kalacağı öğrenildi.