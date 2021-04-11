Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasında 'zeki çocuk' atışması

Komedyen Cem Yılmaz, stand-up gösterisinde Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TikTok fenomenine 7 bin lira göndermesiyle ilgili espri yapınca Demet Akalın'dan cevap gecikmedi.

Cem Yılmaz, stand-up gösterisinde Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TikTok fenomenine 7 bin lira kaptırmasıyla ilgili espri yaptı.

Akalın'dan Yılmaz'a anında sert bir cevap geldi.

"BENİM OĞLUM BİRAZ DAHA ZEKİ.."

Cem Yılmaz "Demet Akalın’ın kızı Hira 7 bin TL kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah’tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş" dedi.

DEMET'TEN JET CEVAP

Yılmaz'ın esprisini ciddiye alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Demet Akalın, Cem Yılmaz'a "Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin" diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın’ın kızı Hira, ‘Uzunmakarna’ adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar’ın canlı yayınına annesinin kredi kartından 7 bin TL gönderdi.

Durumu fark eden Akalın, isyan etti.

Şarkıcı, konuyla ilgili, “Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok’ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor” ifadelerini kullanmıştı.