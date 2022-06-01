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    Cem Yılmaz ile Kerem Bursin buluşması

    Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri Cem Yılmaz ile Kerem Bürsin bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 07:44
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 08:25
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    Cem Yılmaz ile Kerem Bursin buluşması

    Kerem Bursin ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya, ayrılır ayrılmaz kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlamıştı.

    Hatta bu ilişki hakkında yorum yapan Bursin, "“Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun” demişti.

    "Bi bu kalmıştı"

    Kerem Bursin'in ilişkisi hakkında yorum yapmasına sinirlenen Cem Yılmaz ise sosyal medya hesabından “Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar” yazan bir Birleşmiş Milletler bayrağını koydu sayfasına... Altına da, “Bi bu kalmıştı, iyi oldu” dedi.

    Serenay mağdurları

    Seranay Sarıkaya tarafından terk edilen Cem Yılmaz ile Kerem Bursin dün akşam bir mekanda buluştu. Görüntüleri sosyal medyaya düşen ikili kalabalığa aldırmadan samimi bir şekilde sohbet etti. Bir ara Cem Yılmaz'ın konuşurken Bursin'in omuzlarına kolunu atıp sarıldığı görülüyor.

    Herkes merak etti

    Cem Yılmaz ve Kerem Bursin'in bu samimiyeti ve ne konuştukları çok merak edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Duyamıyoruz biraz sesli konuşun" gibi yorumlarda bulundu.

    Cem Yılmaz ile Kerem Bursin buluşması #1

    Cem Yılmaz ile Kerem Bursin buluşması #2

    Cem Yılmaz ile Kerem Bursin buluşması #3


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