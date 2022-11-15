Cem Yılmaz ile Seda Akman görüntülendi

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen 49 yaşındaki Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Seda Akman ile objektiflere yansıdı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Bir İstanbul Masalı, Emret Komutanım, Arka Sokaklar, Masumlar Apartmanı, Annem gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan 44 yaşındaki güzel oyuncu Seda Akman ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Görüntüler ortaya çıktı

Çiftin, haftalar önce beraber görüntülendiği ortaya çıktı. tv100'deki habere göre; Arnavutköy'deki bir mekana beraber gelen ikili aynı araçtan indi.

Sevgilisinin peşinden araçtan inen Cem Yılmaz, yeni ilişki sorularını yanıtsız bıraktı.