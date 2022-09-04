Cem Yılmaz ile Umut Evirgen pişti oldu

Cem Yılmaz ile Umut Evirgen pişti oldu

Şarkıcı Melike Şahin'in verdiği konsere, Serenay Sarıkaya ile yaptıkları Yunanistan tatilinden dönen Umut Evirgen ve güzel oyuncunun eski aşkı Cem Yılmaz'ın piştisi damga vurdu.

30 yaşındaki ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile usta komedyen Cem Yılmaz, 2020 yılında dolu dolu bir aşk yaşadı.

Çiftin her adımı haber oldu, birlikte çıktıkları tatilden kareler sosyal medyayı salladı.

Ancak bu aşkın ömrü kısa sürdü.

“Aşk yaşıyoruz” itirafı

İkili yollarını ayırdı, geriye sadece fotoğraflar kaldı.

Aradan çok geçmeden Sarıkaya bu kez işletmeci Umut Evirgen ile sarmaş dolaş görüntülendi.

“Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” diyen oyuncuyu, Evirgen yalanladı ve “aşk yaşıyoruz” itirafında bulundu.

Sosyal medyaya taşındı

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, sonunda aşklarını sosyal medyaya taşıdı.

Evirgen, 30'uncu yaşına giren sevgilisinin doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine “Doğum günün kutlu olsun bir tanem” notunu düştü, kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

Yılın piştisi

İki ünlü isim, son olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen Melike Şahin konseriyle gündeme geldi.

Yılmaz ve Umut Evirgen pişti oldu.

Serenay Sarıkaya ile yaptıkları Yunanistan tatilinden dönen ünlü işletmeci, “Melike bizim canımız, onu dinlemeye geldik. Her şey gayet güzel gidiyor. Yeni bir film çektik.” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ile Umut Evirgen pişti oldu VİDEO

Cem Yılmaz’dan kilt etek açıklaması

Öte yandan Şahin’i dinlemeye gelenler arasında Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Hazal Kaya, Selin Şekerci, Nur Fettahoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Funda Eryiğit gibi isimler yer aldı.

Bu arada konseri izlemeye Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya ile birlikte gelen Cem Yılmaz, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Efil efil geçti”

İskoçya’da yaptıkları gezi hakkında soru gelince araya giren Kaygılaroğlu, “Efil efil geçti” dedi.

İskoçya’nın geleneksel kıyafeti olan kilt eteği giymeleri çok konuşulan Yılmaz “Öyle mi? Ben daha yeni geldim, farkında değilim. Bakacağım, araştıracağım” şeklinde konuştu.