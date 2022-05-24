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    Cem Yılmaz, kıskanç çıktı

    Rüya Demirbulut, kıskançlıklarından sıkıldığı 22 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz'dan ayrıldı
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:27
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    Cem Yılmaz, kıskanç çıktı

    Şu sıralar yeni dizisi Erşan Kuneri ile konuşulan olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

    Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı 22 yaş küçük oyuncu aşkı Rüya Demirbulut ile yollarını ayırdı.

    Sildiler

    Ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi. Birkaç gün sonra ise Rüya Demirbulut, kendi sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ı takipten çıktı.

    Kıskanç Cem

    Rüya Demirbulut'un, Cem Yılmaz'ın kıskançlıklarından bıktığı için ilişkiyi noktaladığı iddia edildi.

    Cem Yılmaz, kıskanç çıktı #1


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