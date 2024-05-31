Cem Yılmaz, kız kardeşi Özge Yılmaz'ın doğum gününü kutladı Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kız kardeşi Özge Yılmaz'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

ensonhaber.com

İlişkilerinin en başından beri özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, eşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü ikilinin bu evlilikten Tuna ve Tan adında da iki çocuğu olmuştu.

Bugün ünlü komedyenin eşi Özge Yılmaz'ın doğum günü. Tolga Çevik, bu yıl eşinin doğum gününü sade bir hikaye ile kutladı.

Çevik, eşinin doğum gününde düğünden bir karelerini paylaşarak 'İyi ki doğdun Özgişim. Sen ailemizin her şeyisin' notunu düştü.

Cem Yılmaz'dan paylaşım

Kız kardeşinin doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'dan ise Tolga Çevik ve yeğenleriyle mutlu aile pozu geldi. Cem Yılmaz, paylaşımına "Kardeşim Özge'nin doğum gününü kutlarım. Pırlanta evlatları ve eşi ile nice mutlu yıllar olsun" notunu düştü.

Enişte beğendi

Tolga Çevik, eniştesi Cem Yılmaz'ın paylaşımına yorum olarak nazar boncuğu emojisi koydu.