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- Cem Yılmaz, koronavirüs testi yaptırdı
Cem Yılmaz, koronavirüs testi yaptırdı
Komedyen Cem Yılmaz, Diamond Elite Plus gösterisiyle turneye çıkmıştı.
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 07:52
- Güncelleme : 21.10.2020 - 07:52
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, turneden döner dönmez soluğu hastanede aldı.
Ağabeyi Can Yılmaz ile koronavirüs testi yaptıran komedyen, o anı sosyal medya hesabından yayınladı.
"KANLAR KARIŞMASIN"
Can Yılmaz ile birlikte çekilen karesini Instagram’da paylaşıp şu notu düştü: "Turne dönüşü COVID-19 testi. Arkamdaki arkadaşın, ‘Aman birader! Kanlar karışmasın, ben Can Yılmaz’ demesi..."