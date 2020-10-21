Cem Yılmaz, koronavirüs testi yaptırdı

Komedyen Cem Yılmaz, Diamond Elite Plus gösterisiyle turneye çıkmıştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, turneden döner dönmez soluğu hastanede aldı.

Ağabeyi Can Yılmaz ile koronavirüs testi yaptıran komedyen, o anı sosyal medya hesabından yayınladı.

"KANLAR KARIŞMASIN"

Can Yılmaz ile birlikte çekilen karesini Instagram’da paylaşıp şu notu düştü: "Turne dönüşü COVID-19 testi. Arkamdaki arkadaşın, ‘Aman birader! Kanlar karışmasın, ben Can Yılmaz’ demesi..."