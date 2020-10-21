Dolar
7.8546
-0.1436%
Euro
9.313
0.1419%
Altın
1917
0.5676%
Borsa
1210.41
0%
G. Altın
484.912
0.5534%
Bitcoin
96555.74
2.8271%
EXEN Coin
10.80
-7.28%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Cem Yılmaz, koronavirüs testi yaptırdı

    Komedyen Cem Yılmaz, Diamond Elite Plus gösterisiyle turneye çıkmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 07:52
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 07:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cem Yılmaz, koronavirüs testi yaptırdı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, turneden döner dönmez soluğu hastanede aldı.

    Ağabeyi Can Yılmaz ile koronavirüs testi yaptıran komedyen, o anı sosyal medya hesabından yayınladı.

    "KANLAR KARIŞMASIN"

    Can Yılmaz ile birlikte çekilen karesini Instagram’da paylaşıp şu notu düştü: "Turne dönüşü COVID-19 testi. Arkamdaki arkadaşın, ‘Aman birader! Kanlar karışmasın, ben Can Yılmaz’ demesi..."

    Cem Yılmaz, koronavirüs testi yaptırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir