Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile anlaştı

Sağlık çalışanları için çağrı yapan Cem Yılmaz, Bakan Koca ile anlaştığını duyurdu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımla Sağlık Bakanlığı’nın organize etmesi halinde sağlık çalışanlarına yönelik moral etkinliklerine ücretsiz katılacağını duyurmuştu.

Yılmaz bir de SMA hastaları için ise fiyatı milyonlarca lirayı bulan ilaçlar hakkında devlete çağrıda bulunmuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü duyuran Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

"SAĞLIKLA GÜLÜMSEYECEĞİZ"

Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz umudum bu."