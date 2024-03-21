Cem Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "Zor nefes alıyorum" Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla konuşulan ünlü isimlerden komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunu hakkındaki iddialara cevap verdi.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMXXIV ile yeniden sahnelerde.

Geçen haftaki gösterisini erken bitiren Yılmaz'ın, sağlık sorunu yaşadığı iddia edilmişti.

Cem Yılmaz, konuyla ilgili açıklamayı yeni gösterisi sırasında yaptı.

"Zor nefes alıyorum"

Artık yaşlandığını söyleyen Yılmaz, "Nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık." dedi.

"Söyleyeceklerini unutuyor"

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unutuyor" iddiasına da cevap verdi:

"Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."