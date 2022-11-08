Cem Yılmaz, Seda Akman ile aşk yaşamaya başladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu Seda Akman ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Eski eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu bulunan, son dönemde Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut'la yaşadığı aşklarla gündemde olan Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.

Filminde de rol verdi

46 yaşındaki Cem Yılmaz'ın kendisinden 5 yaş küçük olan güzel oyuncu Seda Akman’la sevgili olduğu ve ikilinin gözlerden uzak görüştüğü ortaya çıktı.

Yılmaz’ın Akman’a da son filmi “Ayzek’le Bir Gece”de kısa bir rol verdiği öğrenildi.