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    Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya gitti

    Sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın evine giderken görüntülenen Cem Yılmaz tarzıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 09:24
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    Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya gitti

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz pazar Serenay Sarıkaya’nın evine girerken görüntülendi.

    "YAKLAŞMAYIN"

    Yılmaz, karşısında objektifleri bulunca sinirlendi. Aracında uzun süre bekledikten sonra aşağı inen Yılmaz, muhabirleri “Korona var yaklaşmayın kardeşim” diyerek tersledi.

    "KRİZ YOK"

    “İlişkinizdeki kriz sona erdi mi?” sorusuna “Kriz filan yok, uyduruyorsunuz” diye yanıt veren Cem Yılmaz’ın elindeki DVD’ler de dikkatten kaçmadı.

    Evin zilini çalan Yılmaz, bir süre bekledikten sonra kapının açılmasıyla içeri girdi.

    Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ya gitti #1

    Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ya gitti #2

    Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ya gitti #3

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