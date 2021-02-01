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    Cem Yılmaz: Serenay'la küsmedik

    Cem Yılmaz, aylar sonra Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulara cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 07:46
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    Cem Yılmaz: Serenay'la küsmedik

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ayrıldığı sevgilisi oyuncu Serenay Sarıkaya ile barıştığı yönünde çıkan iddialarla ilgili konuştu.

    Önceki gün Etiler’de bir klinikten çıkarken görüntülenen ünlü komedyen, fizik tedavi gördüğünü söyledi.

    "KÜSMEDİK Kİ"

    Sarıkaya’nın, Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir videoyu beğenmesinin ardından çıkan barışma haberleriyle ilgili ise Yılmaz, “Yoo barışmadık. Küsmedik ki barışalım” diye konuştu.

    Cem Yılmaz: Serenay la küsmedik #1

    Cem Yılmaz: Serenay la küsmedik #2

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