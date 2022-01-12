Cem Yılmaz, takipçisine org hediye etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, takipçisine büyük bir jest yaparak kendi kullandığı bir orgu hediye etti.

Son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, bir hayranına yaptığı jestle gündeme geldi.

Müzik tutkusuyla da bilinen ve evine büyük bir stüdyo kuran Yılmaz, projelerinden arta kalan zamanında müzikle uğraşıyor.

"LİNK ATIN"

İki gün önce paylaşım yapan Yılmaz, "Müzikle ilgilenen bir özel genç kardeşime Arturia Matrix Brute hediye ediyorum. Tek istediğim kanalında, sayfasından veyahut Twitter'dan uğraşı ile ilgili bir link paylaşması" notunu yazmıştı.

48 yaşındaki Yılmaz, müzikle ilgilenen bir takipçisine söz verdiği orgu hediye etti. Ünlü komedyen, Twitter üzerinden, "İlk sequence yazıldı. Tekrardan çok teşekkür ederim ağabey" diyen hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim" yanıtını verdi.