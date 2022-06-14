Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım aynı teknede

Cem Yılmaz, teknesinde yeni kankaları Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım'ı ağırladı.

Yazın gelmesiyle sevgililerinden ayrılan 3 kalbi kırık erkek Cem Yılmaz, Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu bir araya geldi.

Cem Yılmaz'ın teknesinde buluşan ünlü oyuncular, beraber tatil yapıp moral depoladı.

Yalnızlar teknesi

Uraz ve Kaan ‘seabob’ ile yüzerken Cem Yılmaz, o anları teknesinde yüzüstü yatarak görüntüledi. Çok eğlenen yeni kankalar, sosyal medyadan da paylaşımlar yaptı.

Kaan Yıldırım, iki hafta önce beş aydır aşk yaşadığı Hande Erçel’den ayrılmıştı. Cem Yılmaz da mayısta Rüya Demirbulut ile ilişkisini bitirmişti.