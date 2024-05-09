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Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti iddiası! Takipten çıktı

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti iddiası! Takipten çıktı Aşk hayatıyla magazin dünyasında yer alan isimlerden Cem Yılmaz'ın, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı Necla Karahalil'le yollarını ayırdığı iddia edildi.