Cem Yılmaz, villasını satıyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, lüks villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı.

En çok kazanan ünlü isimleri arasında olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2012 yılında Zekeriyaköy’ün en lüks sitesinden aldığı villayı elden çıkarıyor.

2 MİLYON DOLAR

Bu villada aldığından beri hiç oturmayan ünlü komedyenin istediği rakam ise 2 milyon dolar.

50 BİN LİRA KİRA

Cem Yılmaz, kiraya verdiği bu villadan her ay 50 bin lira alıyordu. Yılmaz’a şu anki kiracısı, Başakşehir’de top koşturan Gael Clichy.

700 METREKARE

Yılmaz'ın villası sitenin en büyük villası. 1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunan villada 6 oda ve 1 salon bulunuyor.