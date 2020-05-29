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Cem Yılmaz, villasını satıyor
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, lüks villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı.
- Haber Merkezi
- 29.05.2020 - 09:14
En çok kazanan ünlü isimleri arasında olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2012 yılında Zekeriyaköy’ün en lüks sitesinden aldığı villayı elden çıkarıyor.
2 MİLYON DOLAR
Bu villada aldığından beri hiç oturmayan ünlü komedyenin istediği rakam ise 2 milyon dolar.
50 BİN LİRA KİRA
Cem Yılmaz, kiraya verdiği bu villadan her ay 50 bin lira alıyordu. Yılmaz’a şu anki kiracısı, Başakşehir’de top koşturan Gael Clichy.
700 METREKARE
Yılmaz'ın villası sitenin en büyük villası. 1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunan villada 6 oda ve 1 salon bulunuyor.