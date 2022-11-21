Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri'ye suç duyurusunda bulundu.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi, 8 bölümlük ilk sezonuyla 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşmuştu.

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisine, alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"Yasak"

Dernek adına açıklama yapan Sarıay Dernek Başkanı Dr. Şahan Can Şahan, "Sigara reklamı yasak ama gizli reklam dediğimiz bir uygulama var. Bu konuda da özellikle ünlüleri kullanıyorlar." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Alkol ve sigarayı özendiriyor"

"Şüphelinin, içerik platformunda yayınlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir." denildi.