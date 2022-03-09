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    Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a gönderme

    Bir ödül törenine katılan Cem Yılmaz, gündeme oturan Ahmet Hakan ile Hazal Kaya arasındaki polemikle ilgili ilginç bir gönderme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 07:22
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    Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a gönderme

    Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Netflix'te yayına giren Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğu hakkındaki yazısı sosyal medyada gündem olmuştu. Çok sayıda ünlü isimden tepki alan Hakan'a bir tepki de Cem Yılmaz'dan geldi.

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise katıldığı bir ödül töreninde Ahmet Hakan'a çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

    "KAZANAN AHMET HAKAN"

    Cem Yılmaz, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan." dedi. Yılmaz'ın bu sözleri salonu kahkahalara boğdu.

    Cem Yılmaz dan Ahmet Hakan a gönderme #1


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