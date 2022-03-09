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Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a gönderme

Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a gönderme

Bir ödül törenine katılan Cem Yılmaz, gündeme oturan Ahmet Hakan ile Hazal Kaya arasındaki polemikle ilgili ilginç bir gönderme yaptı.