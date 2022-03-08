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    Cem Yılmaz'dan akaryakıt zamlarıyla ilgili paylaşım yaptı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son günlerde üst üste gelen akaryakıt zamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından esprili bir yazı yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 07:44
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    Cem Yılmaz'dan akaryakıt zamlarıyla ilgili paylaşım yaptı

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Cem Yılmaz, bu defa akaryakıt zamlarına göndermede bulundu. Yılmaz'ın yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    "EL ELE VERELİM"

    Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta. Kesinlikle katılmıyorum. Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin! Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki el ele verelim"

    "SANATÇILAR İŞİNE BAKSIN"

    Yılmaz diğer bir paylaşımında ise sanatçıların gündemle ilgili yorumlarına eleştirenlere gönderme yaptı. Ünlü komedyen "Sanatçılar da sanatını yapsın! Bitti gitti :)) Artık bunları öğrenin yahu! Kaç kere söylendi yani bunlar! Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen el ele verelim artık" ifadelerini kullandı.

    Cem Yılmaz dan akaryakıt zamlarıyla ilgili paylaşım yaptı #1

    Cem Yılmaz dan akaryakıt zamlarıyla ilgili paylaşım yaptı #2


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