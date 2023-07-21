Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'un ardından ilk mesaj Birlikte birçok projede yer aldığı Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan ve cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Cem Yılmaz'dan günler sonra ilk paylaşım geldi. Yılmaz, Uğur için “En iyimiz oydu, en iyimiz gitti” dedi.

ensonhaber.com

Efsane müzik grubu MFÖ'nün üyesi olan sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine yenik düştü.

8 Temmuz Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını yitiren Uğur’un ölümü, sanat camiasını yasa boğdu.

O isimlerden biri de birlikte birçok projede yer aldığı komedyen Cem Yılmaz'dı…

Ölümü yıktı

Usta sanatçı ile yıllarca çalışan Yılmaz, acı kaybıyla adeta yıkıldı.

Günlerdir sessizliğini koruyan ünlü komedyen, yol arkadaşı için ilk paylaşımını yaptı.

Özkan Uğur'un cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan ve sanatçının eşi ile oğlunu evinde de yalnız bırakmayan Cem Yılmaz, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

"En iyimiz oydu, en iyimiz gitti"

Yılmaz, yayınladığı kareye ise şu notu düştü:

Özkan abimi sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Gecen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel…

Gişe rekorları kıran filmlerde oynadı

Cem Yılmaz, Özkan Uğur'a "Gora", "A.R.O.G", "Yahşi Batı", "Karakomik Filmler" başta olmak üzere bütün filmlerinde ve son olarak da "Erşan Kuneri" adlı dizisinde rol vermişti.

Filmlerin çoğu, gişe rekoru kırmıştı.