Cem Yılmaz'dan şaşırtan hamle! Ezgi Mola'yı sildi

Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, tatlı bir telaşın içerisinde.
Ekibini yeniden toplayan ve sezona hazırlanan Yılmaz, bu süreçte ise dikkati çekecek bir hamleye imza attı.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından daha önce Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı takipten çıkardı.
Yılmaz'ın bu hamlesine rağmen Mola, ünlü ismi takip etmeye devam ediyor...
Ezgi Mola'yı sildi
HaberGlobal'in haberine göre, Yılmaz, şimdilerde 6 aylık hamile olduğu için projelerde yer almayan Ezgi Mola'yı Instagram'dan sildi.
Konuyla ilgili taraflardan bir paylaşım gelmezken Yılmaz'ın neden böyle bir karar aldığı merak konusu oldu.