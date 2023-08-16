Cem Yılmaz'dan şaşırtan hamle! Ezgi Mola'yı sildi Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, daha önce dizide birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Yılmaz'ın bu hamlesi herkesi şaşırtırken, Mola'nın ise takibe devam ettiği görüldü.

Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, tatlı bir telaşın içerisinde.

Ekibini yeniden toplayan ve sezona hazırlanan Yılmaz, bu süreçte ise dikkati çekecek bir hamleye imza attı.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından daha önce Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı takipten çıkardı.

Yılmaz'ın bu hamlesine rağmen Mola, ünlü ismi takip etmeye devam ediyor...

Ezgi Mola'yı sildi

HaberGlobal'in haberine göre, Yılmaz, şimdilerde 6 aylık hamile olduğu için projelerde yer almayan Ezgi Mola'yı Instagram'dan sildi.

Konuyla ilgili taraflardan bir paylaşım gelmezken Yılmaz'ın neden böyle bir karar aldığı merak konusu oldu.