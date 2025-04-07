Haber Merkezi

Nafaka sorunuyla sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasında sular durulmuyor.

Cem Yılmaz'ın son olarak oğlu Kemal için Ahu Yağtu'ya aylık 10 bin dolar nafaka ödüyordu.

TL'YE ÇEVRİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

Hakan Gence'ye açıklamalar yapan Ahu Yağhu nafaka konusunda sessizliğini bozdu.

NAFAKA YANITI DİKKAT ÇEKTİ

"Kemal belli bir yaşa gelene kadar ödenecek bir nafaka bu. Benimle alakası yok" diyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUĞUM İÇİN"

"Kiraların ve çalışanların maaşlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda nafaka bu gibi masrafları karşılıyor sadece. Boşanma aşamasında her şey kararlaştırıldı. Mahkeme de bir değişikliğe gerek görmedi. Bu konu, magazin dünyasında konuşulduğu için gündeme geldi, yoksa kişilerin merakı bu değil. Her zaman para kazanma konusunda, ayaklarımın üstünde durma niyetimi ve varlığımı gösteriyorum. Önemli olan çocuğun iki tarafta da kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissetmesi. Baba evinde ve anne evinde çok farklı standartlar olması çocuklar açısından hoş bir durum değil."

Ahu Yağtu ayrıca şu sözleriyle de dikkat çekti:

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

"Mahkemeye gidilmemesi için elimden geleni yaptım. Avukatımla birlikte Yargıtay aşamasında dahi anlaşmaya çalıştık fakat olmadı. Bu arada oğlum konuyu idrak edecek yaşa geldiği için durumu anladı ve hayat standardımız düşecek mi diye endişe yaşadı. Bu duyguları yaşatmak hiç hoş değil. Tabii o kadar yanlış yansıtıldı ki sanki çocuk doğurdum ve ömür boyu bu parayı alacağım gibi bir algı oluştu."