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    Cem Yılmaz'ın keyfi yerinde

    ünlü komedyen Cem Yılmaz, neşeli halleriyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 11:22
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    Cem Yılmaz'ın keyfi yerinde

    'Erşan Kuneri' adlı dizisinin çekimlerini tamamlayan 48 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz, önceki gün objektiflere yansıdı.

    "SÖZLEŞTİĞİMİZ GİBİ"

    Keyifli halleriyle dikkat çeken Yılmaz, "Merhaba, merhaba... Sözleştiğimiz gibi 11.30'da buluştuk." diyerek, gülümsetti.

    Geçtiğimiz hafta kendisinin ve yakın çevresindeki insanların adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında sevenlerine uyarıda bulunan Cem Yılmaz, konuyla ilgili sorulara ise yanıt vermedi. Suskunluğunu koruyan komedyen, kahkahalar atarak ofisine girmeyi tercih etti.

    Cem Yılmaz ın keyfi yerinde #1

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