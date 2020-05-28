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    Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya paylaşımı

    Komedyen Cem Yılmaz, ilk kez sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 07:46
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    Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya paylaşımı

    Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisinden ilk sosyal medya paylaşımı geldi.

    "BAŞLADIK BAKALIM"

    Instagram hesabından Serenay Camping tabelası önünde sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız" notunu düştü.

    KARANTİNAYI BİRLİKTE GEÇİRDİLER

    Corona virüs salgını nedeniyle birlikte karantinada olan ikilinin birbirlerini daha iyi tanıyarak evlilik provası yaptığı iddia edilmişti. HattaCem Yılmaz'ın Serenay Saıkaya'ya evlenme teklif ettiği, Sarıkaya'nın da 'evet' dediği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı.

    "HABERİM OLURSA EVLENMEM"

    Yılmaz paylaşımında, “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" ifadelerini kullandı.

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise evlilik iddiaları karşısında sessizliğini koruyor.

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