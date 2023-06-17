Cem Yılmaz'ın 'unutamıyorum' paylaşımı kafaları karıştırdı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı “Unutamıyorum, sürekli aklımdasın” paylaşımı, dikkat çekti. Hayranları iki isim arasında gidip, geldi…

ensonhaber.com

Emekli olduğunu duyuran komedyen Cem Yılmaz, artık sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başladı.

Çalkantılı ilişkileriyle de gündemden düşmeyen Yılmaz, yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Unutamıyorum"

Yılmaz, gül fotoğrafının üzerindeki “Unutamıyorum, sürekli aklımdasın. Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum, çıkıyorsun karşıma yine. Niye yapıyorsun bunu, seviyor musun canımı yakmayı. Dayanamıyorum artık gel ya da git” sözlerini paylaştı.

Ünlü komedyen aşk sözlerini “Ne kadar da doğru” diyerek destekledi.

Serenay mı Defne mi?

Cem Yılmaz’ın bu paylaşımı, hemen viral oldu, kullanıcılar o ismin kim olduğunu merak etti.

“Kimi unutamadı?”, “Aklı kimde kaldı acaba?” gibi yorumlarda bulunan komedyenin hayranları, iki ünlüyü işaret etti.

Bazıları ünlü komedyenin Serenay Sarıkaya’yı hala aklından çıkaramadığını savunurken, bazıları da Defne Samyeli’ye olan aşkından bahsetti.

1,5 yıllık aşk

Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli ile ilişkisi 1 buçuk yıl sürmüştü.

İddialara göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya girmişti.

Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırmış, ikili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşayarak yollarını ayırmıştı.

2020 yılının ilişkisi

Ardından Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın birlikteliği belgelenmişti.

Atina’da tatile giden Yılmaz ve Sarıkaya’nın kareleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

İkilinin birlikteliği 2020 yılının ilişkisi olarak nitelendirilmişti.

Fotoğraflar silinmedi

10 ay kadar birlikte olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha sonra ilişkilerini noktalamıştı.

Bu arada ikilinin sosyal medya hesaplarında hala birbirleriyle olan kareleri bulunuyor.