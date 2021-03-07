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    Cem Yılmaz'ın villasında yangın çıktı

    Cem Yılmaz'ın villasında yangın çıktı

    Cem Yılmaz'ın evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 16:03
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    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevenlerini korkuttu.

    Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki villasının bodrum katında yangın çıktı.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Yılmaz aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın, bir süre sonra bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    "JENERATÖRDE YANGIN ÇIKMIŞ"

    Talihsiz olayın ardından açıklama yapan Yılmaz, yangının jeneratör kaynaklı olduğunu belirterek "Ben evdeydim, ustalar çalışıyor aşağıda" dedi.

    Cem Yılmaz’ın evinde yangın çıktı

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