Cemal Can Canseven: Benim canım temiz ülkem

New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, 2 hafta önce ilk şarkısı Kahraman'la YouTube'da 5 milyondan fazla dinlendi.

Şimdilerde başarısının tadını çıkaran genç isim, tatil için New York'a gitti ancak hiç beklemediği şeylerle karşılaştı.

RESTORANLARI BASTI

Yıllardır New York'ta görülen dev fareler, koronavirüs ile beraber daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın yüzünden yemek için çöp sıkıntısı çeken 3 milyon fare, restoranları dahi bastı.

Ülkeyi saran farelerden Cemal Can Canseven de nasibini aldı. Dolaşmak için parka giden şarkıcı ve fenomen, gördüğü manzara karşısında paniğe kapıldı.

"HAVALI TEMİZ SANARSIN"

Konu hakkında açıklama yapan Canseven, "New York deyince zannedersin ya böyle havalı ve tertemiz… Bir fareler var. Dün gece parkta yürümeye korktum kolum kadar ve atlıyorlar. Gözünü seveyim canım memleketim tertemiz" dedi.